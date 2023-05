VENETO – Scontro auto-moto, in due all’ospedale

Incidente nella serata di ieri in via Roveggia, a Verona, dove un’auto sarebbe andata a scontrarsi con una moto. In base alle ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuto intorno alle 19, e nell’occasione sarebbero rimaste ferite due persone, anche se in maniera non grave.

Immediato l’intervento del Suem, che ha stabilizzato i feriti e li ha trasportati in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento.

Oltre alle due ambulanze, sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale, che sono ora al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente.