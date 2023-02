VENETO – Schianto in statale: due feriti all’ospedale

Alle 8 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via lungo Adige a Boara Pisani per un incidente frontale tra due autovetture: due feriti. I pompieri arrivati da Rovigo ed Este anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, di cui un’auto finita sotto il piano stradale ed estratto uno dei conducenti rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale a Padova. Ferito anche l’altro automobilista, pure lui assistito dai sanitari e trasferito in ambulanza all’ospedale di Rovigo. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.