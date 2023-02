VENETO – Schiacciato da una porta durante un trasloco, muore 70enne

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Padova, all’incrocio tra via Trieste e corso del Popolo. Intorno alle 14:30 Diego Luison, 70enne titolare di una ditta di traslochi, è deceduto dopo che una porta gli è caduta sulla testa. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della stazione di Padova, polizia locale e vigili del fuoco.

Non sono ben chiare le dinamiche dell’incidente, sulle quali si conta di fare luce nelle prossime ore. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, originario del Veneziano, stava trasportando un divano all’interno di un edificio, quando una delle ante del portone di ingresso gli sarebbe crollata sulla testa, non lasciandogli scampo. Nonostante il celere intervento del Suem, il personale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per premettere il lavoro da parte delle forze dell’ordine, la circolazione dei tram è stato momentaneamente fermata.