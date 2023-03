VENETO – «Scambiato per uno spacciatore e picchiato dalla polizia»: la denuncia di un ragazzo

Scambiato per uno spacciatore mentre stava rincasando in bicicletta, sarebbe stato fermato e riempito di botte da due agenti. Si tratta della denuncia di un diciassettenne padovano, che lo scorso dicembre sarebbe stato fermato dalla polizia dopo essere stato scambiato per un’altra persona.

Come riporta il Mattino di Padova, verso le 23 il giovane stava tornando a casa da una festa assieme a un amico: il gesto di darsi il cinque, una volta separati, potrebbe aver dato via all’equivoco, in quanto scambiato per uno scambio di droga.

Una volta giunto a Montà, frazione di Padova, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da due uomini vestiti di scuro, che l’avrebbero spinto a terra per frugargli nelle scarpe. Il ragazzo, spaventato, avrebbe tentato di fuggire, e allora viene raggiunto e parte una colluttazione abbastanza animata. Dopo aver appurato che nelle tasche del ragazzo non si trovava nulla, il diciassettenne è stato riaccompagnato a casa con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Nel verbale di perquisizione si parla del giovane che «tentava di eludere il controllo di Polizia dandosi alla fuga, ed effettuava una resistenza attiva nei confronti degli operatori». Nel capo di imputazione del procedimento al Tribunale dei minori di Venezia l’accusa diventa più grave, ovvero: «Al fine di eludere il controllo di Polizia non esitava a spingere un agente facendolo cadere rovinosamente a terra e a colpire con un pugno al volto l’altro agente, con il quale ingaggiava una violenta colluttazione culminata nello sferrare una forte gomitata alla gola». Una vicenda complicata, sulla quale si esprimeranno nei prossimi giorni i magistrati.