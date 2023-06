VENETO – Rubavano prodotti chimici per vendere detersivi online: cinque arrestati

Associazione per delinquere finalizzata al furto e al riciclaggio di prodotti chimici. È questa l’accusa nei confronti di quattro uomini e una donna, tutti stranieri e di età compresa tra i 40 ed i 54 anni, bloccati nella mattina del 20 giugno dai carabinieri di Villafranca di Verona e sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni di Villafranca, Povegliano, Castel D’Azzano e Vigasio.

Da quanto ricostruito, l’indagine della Procura di Verona sarebbe partita nel 2022, in seguito alla denuncia di furto di solventi da parte di un’azienda produttrice di composti chimici, con sede nel Villafranchese. In base ai riscontri dell’inchiesta, quattro dipendenti e una collaboratrice commerciale si sarebbero associati per rubare prodotti chimici dai magazzini aziendali.

I prodotti sarebbero stati quindi commercializzati su piattaforme di vendita online, gestite da società riconducibili a due degli indagati. Quasi ogni giorno, durante l’orario di lavoro, il gruppo avrebbe accantonato grosse cisterne contenenti solventi chimici e, tramite un furgone aziendale, la refurtiva sarebbe stata spostata dai magazzini della ditta ad un secondo nel quale, dopo processi di lavorazione, sarebbero state confezionate ed etichettate taniche di detergenti di piccolo taglio.