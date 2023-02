VENETO – Ristoratrice con cane e cuccia in cucina: maxi multa

Intervento dei Nas (Nucleo Antisofisticazione) a Padova lunedì 20 febbraio in un ristorante di Padova, in via San Pietro. I carabinieri hanno trovato nella cucina di un noto locale un cane con la propria cuccia e la ciotola del cibo, in barba alle più elementari regole sull’igiene. Alla titolare, una donna di 53 anni, è stata elevata una multa per illeciti amministrativi pari a 3000 euro poiché sono state evidenziate condizioni igieniche precarie