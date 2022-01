VENETO – Ripescato cadavere di un giovane uomo al Lido di Venezia: è mistero

In aggiornamento

Poco dopo le 9, i vigili del fuoco sono intervenuti al lido di Venezia , sotto un ponte tra via Rovigno e via Cipro, su richiesta della polizia di Stato per il recupero del corpo privo di vita di un giovane uomo. Si tratta di un 32enne residente a Marghera. I vigili del fuoco intervenuti con il nucleo sommozzatori il personale del distaccamento del lido, un’autopompa lagunare della sede centrale, hanno recuperato il corpo, che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si conoscono ancora le cause del decesso.