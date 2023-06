VENETO – Rimorchio di un camion si sgancia in mezzo alla strada

Incidente che avrebbe potuto rivelarsi fatale nel tardo pomeriggio di ieri, a Campodarsego, nel Padovano. Un autoarticolato che trasportava grondaie, che stava transitando sulla Sr 308 in direzione autostrada, avrebbe perso il controllo del mezzo, e conseguentemente si sarebbe staccato il rimorchio dalla motrice, inclinandosi sul lato destro contro il guardrail.

Fortunatamente l’incidente non ha provocato danni all’autista, e nessun altro mezzo è stato coinvolto. Il sinistro ha però mandato in tilt la Sr 308, con lunghissime code in entrambi i sensi di marcia che sono andate avanti fino alla sera. Sul posto sono intervenuti due pattuglie della polizia locale. Per quanto riguarda la causa, sembrerebbe esserci un guasto alla base di tutto.