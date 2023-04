VENETO – Riceve il Reddito di Cittadinanza ma è in carcere: risponderà di truffa

Una donna di 60 anni della provincia di Udine ha percepito dal gennaio all’agosto del 2022 il reddito di cittadinanza anche se si trovava in carcere per furto. A scoprirla i carabinieri di Castelfranco Veneto con l’Inps. In totale ha incassato 3500 euro mentre scontava una pena residua di 8 mesi. L’erogazione del reddito è stata immediatamente annullata ed ora dovrà rispondere di truffa aggravata per il conseguimento erogazioni pubbliche e dichiarazioni mendaci