VENETO – Ragazzino di 16 anni scomparso da tre giorni: l’appello della famiglia

Continuano le ricerche di Ivan, un giovane studente ucraino di 16 anni, sparito da casa da tre giorni e tre notti. Le forze dell’ordine stanno intensificando le operazioni di ricerca, iniziando subito dopo la segnalazione dei suoi cari e attivando il protocollo di emergenza della Prefettura, estendendo le ricerche su un’ampia area. Con il passare dei giorni, cresce la preoccupazione che qualcosa di serio possa essere accaduto. Ivan, che risiede in un Comune in zona Terme, è stato visto per l’ultima volta alle 16:00 di venerdì 20 ottobre.

La famiglia ha diffuso foto di lui sui social media insieme a un appello specificando che, quando è uscito da casa, indossava una felpa sportiva verde scuro, pantaloni verdi brillanti e scarpe bianche. Aveva uno zaino con il logo della Juventus. La famiglia chiede la collaborazione della comunità: chiunque incontri un giovane che somigli a Ivan è pregato di contattare immediatamente i numeri di emergenza.

Intanto continuano le ricerche anche da parte delle forze dell’ordine da sabato mattina. Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile stanno conducendo ricerche su terra e lungo i canali. Anche oggi, 23 ottobre, i vigili del fuoco esamineranno il fiume Brenta tra Ponte di Brenta e Noventa Padovana