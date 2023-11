VENETO – Giulia scompare assieme al suo ex fidanzato, il padre: “Lui non aveva accettato la fine della storia”

Da sabato 11 novembre, quando sono stati visti l’ultima volta in orario di cena, sono scomparsi Giulia Cecchettin e il suo ex fidanzato Filippo Turetta. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto la giovane, residente a Vigonovo nel Veneziano, ha inviato un messaggio alla sorella alle 22:43 e poi non ha più risposto. I due erano compagni di corso all’università e avevano avuto una relazione che si era conclusa nell’agosto precedente. Giulia è uscita di casa intorno alle 18, salendo a bordo della Fiat Punto nera di Turetta. L’ultima volta che sono stati avvistati è stata seduti ai tavolini del McDonald all’interno del centro commerciale Nave De Vero a Marghera. Tuttavia, il telefono di Turetta lo ha localizzato nei pressi di Fossò verso le 23:30.

La famiglia della giovane ha sottolineato che nonostante la fine della relazione, i due rimanevano in contatto e in buoni rapporti, e Giulia informava sempre la famiglia dei suoi spostamenti. La famiglia non crede all’ipotesi di un possibile allontanamento volontario di Giulia da casa. Il padre di Giulia ha espresso preoccupazione per lo stato emotivo di Filippo Turetta, suggerendo che la rottura della relazione potrebbe essere collegata alla loro scomparsa.