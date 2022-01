VENETO – Prendono sentiero abbandonato: due escursionisti rimangono bloccati

Ennesimo intervento del Soccorso Alpino in montagna per il recupero di due escursionisti sprovveduti. Si è concluso attorno alle 20 il recupero di due escursionisti, in difficoltà sulle pendici nord occidentali del Monte Serva, da parte del Soccorso alpino di Belluno. Partiti dal Col di Roanza seguendo l’itinerario proposto da una guida, i due amici di 40 e 39 anni, di Venezia e Mestre (VE), sono arrivati in località Maiolera, in Val del Rui Fret, e a un bivio non segnalato hanno preso il vecchio sentiero, in disuso dopo il passaggio di Vaia per cui è stata creata una variante, ritrovandosi bloccati dagli schianti ormai prossimo il buio. Inevitabile la richiesta di aiuto al 118 verso le 17.20. Risaliti alla posizione dei due escursionisti, una squadra è arrivata a Ponte Mariano in jeep per poi proseguire a piedi. Una volta individuati e raggiunti, i soccorritori hanno riguadagnato il sentiero con i due amici e con loro sono tornati al fuoristrada, per poi accompagnarli alla loro macchina sul Col di Roanza.