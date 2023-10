VENETO – Prende a coltellate motociclista per una mancata precedenza

Ieri, 22 ottobre, si è sfiorata una tragedia in via Bocche a Limena a seguito di una lite stradale, presumibilmente dovuta a una mancata precedenza. Durante la discussione accesa tra un automobilista italiano di 28 anni di Limena e un motociclista di 32 anni di Padova, la situazione è degenerata. Il motociclista è stato colpito da tre coltellate al gluteo, al viso e all’addome. Un episodio avvenuto di fronte a numerosi testimoni che hanno prontamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. All’arrivo dei carabinieri, l’automobilista non ha opposto resistenza e l’arma utilizzata nell’aggressione è stata sequestrata. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova. Nonostante le sue condizioni iniziali fossero critiche, il paziente è stato successivamente giudicato non in pericolo di vita dopo gli esami medici. L’aggressore è stato portato in caserma, e, dopo l’informativa al pubblico ministero di servizio, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio. Una volta conclusi gli atti di legge, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale Due Palazzi di Padova, a disposizione dell’autorità giudiziaria.