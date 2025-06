Veneto – Precipita ultraleggero che trancia i cavi della linea ferroviaria: due feriti (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 11.00 odierne per un aeromobile ultraleggero precipitato in località Peri, nel comune di Dolcè (VR): feriti i due occupanti a bordo, l’aereo subito dopo ha preso fuoco coinvolgendo altresi la vegetazione circostante.

Sul posto i Vigili del fuoco di Bardolino per spegnere l’incendio sviluppatosi in seguito all’incidente.

Nella caduta il velivolo ha tranciato i cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria del Brennero. Il traffico ferroviario è attualmente interrotto in entrambe le direzioni, l’intervento è ancora in corso per la messa in sicurezza della zona.

A bordo del velivolo il pilota e un passeggero, usciti dal mezzo in maniera autonoma, sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118.

Presenti tecnici ferroviari per il ripristino della circolazione dei treni e agenti della Polizia Ferroviaria.