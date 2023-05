VENETO – Paura al supermercato, albero crolla addosso a 4 auto

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri. Nel parcheggio del supermercato Eurospar di via Monte Cengio, a Padova, un pioppo sarebbe crollato al suolo, investendo quattro auto che si trovavano parcheggiate. Per fortuna non sono stati segnalati feriti.

Appena scattato l’allarme è intervenuta sul posto una squadra dei vigili del fuoco, che con attrezzi idonei hanno provveduto a segare i rami e il tronco del pioppo e a mettere in sicurezza l’area per poter recuperare le auto incidentate.

È solamente una casualità che l’albero non abbia incontrato persone di passaggio, in quanto i proprietari fossero all’interno del market a fare la spesa.