VENETO – Passeggiano lungo il Bacchiglione e vedono corpo nell’acqua: mistero sulla morte

Il corpo di un uomo di cui non si conosce ancora l’identità è stato avvistato da alcuni passanti nel Bacchiglione domenica 5 marzo a Padova intorno a mezzogiorno. Il soggetto ha circa 40 anni e presenta delle lesioni sul corpo ed è stato avvistato fra Brusegana e Voltabrusegana. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero della salma. Delle indagini si sta occupando la polizia scientifica. Il corpo, in base alle prime informazioni, presenta ferite da taglio. Si tratterebbe di un cittadino di origini tunisine. Resta da stabilire se le lacerazioni, al capo e all’addome, apparentemente superficiali, ne abbiano causato la morte. Potrebbe essere stato vittima di un’aggressione o aver compiuto un estremo gesto. Tutte le ipotesi sono, per ora, aperte