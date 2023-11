VENETO – Operaio precipitato in un cantiere muore in ospedale

Era stato prontamente soccorso dopo la caduta nel cantiere di lavoro, ma le cure sanitarie non sono bastate. Antonio Brandiele, artigiano di 47 anni che giovedì scorso è precipitato durante un sopralluogo in un cantiere edile lungo la Sr11 a San Bonifacio è morto in ospedale. Originario di Monteforte d’Alpone e operante come fabbro, Brandiele si trovava sul cantiere insieme a un collega per supervisionare la ricostruzione dell’area quando è caduto da un’altezza di quasi sei metri in una bocca da lupo. L’impatto con il suolo è stato violento, e l’allarme è stato immediatamente lanciato, portando sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Caldiero e il personale del 118 con ambulanza ed automedica.

E’ stato trasportato in codice rosso al Polo Confortini, ma le sue condizioni si sono rivelate subito gravissime. In tarda serata, i medici hanno purtroppo dovuto dichiarare il decesso di Brandiele. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di San Bonifacio e i tecnici Spisal per i necessari rilievi del caso.