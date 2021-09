VENETO – Medico segnala al vescovo la sorella la sorella suora no-vax

Fratello medico contro sorella suora. Finisce con una denuncia del primo contro la seconda, che non si vaccina. Protagonisti -come riporta il Gazzettino – Primo (medico di base) ed Angela (suora) Brugnaro. Angela è madre superiora del monasteto Hanastasis di Montegalda (Vicenza) e non avrebbe intenzione di vaccinarsi, come lei anche altre 5 sorelle del monastero. Primo ha deciso di segnalarle al vescovo di Padova Cipolla (Montegalda è sotto la diocesi di Padova) chiedendo di assumere provvedimenti. Angela avrebbe poi dichiarato al Gazzettino di aver atteso solo la fine dell’estate per poi vaccinarsi.

Si tratta di suore con età compresa fra i 50 e i 70 anni e sarebbero secondo Primo tutte indottrinate no-vax e non rispetterebbero nemmeno le precauzioni sanitarie la domenica a messa. La sorella avrebbe diversi gruppi whatsapp e riciclerebbe messaggi no-vax tanto che qualcuno le avrebbe chiesto anche di smettere.



Lei risponde che è vero, ha aspettato l’estate perché in questo periodo vi sarebbe grande pericolo ma che intende farlo se il covid ricomincerà a mietere vittime. E altre cose come “ho pensato che attendendo avrei trovato un vaccino più sicuro. D’altronde le case farmaceutiche sono ancora al lavoro”. Dice anche di rispettare le prescrizioni contro il covid.