VENETO – Mancanza delle misure di sicurezza e lavoratori “in nero”: 15 datori di lavoro multati per un totale di 30mila euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Sono 15 le sanzioni comminate dai carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Venezia, ad altrettanti imprenditori dopo i controlli in aziende del Veneziano che hanno fatto emergere irregolarità in diversi settori di produzione di beni e servizi. I controlli, che hanno interessato le aree di Chioggia, Bibione, Santa Maria di Sala e San Michele al Tagliamento, hanno messo in luce numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, soprattutto nei settori dell ‘autotrasporto, dell’edilizia e del commercio. Nel corso delle operazioni, sono stati appunto sanzionati 15 datori di lavoro responsabili di violazioni gravi, che mettono a rischio l’incolumità di numerosi lavoratori. Tra le infrazioni rilevate, spiccano la mancanza delle misure di sicurezza, l’uso di attrezzature non conformi e l’impiego di lavoratori “in nero”.

In particolare, sono stati sospesi 3 cantieri edili per gravi violazioni legate alla sicurezza. I lavoratori erano esposti a rischi di caduta dall’alto, manomissione delle attrezzature di sicurezza e assenza del Piano Operativo di Sicurezza (POS), condizioni assolutamente inaccettabili e pericolose per l’incolumità e la salute dei lavoratori. Le sanzioni elevate ammontano a circa 30.000 euro. ANSA VENETO