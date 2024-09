Intervento dei vigili del fuoco ieri notte alle 23 per effettuare il prosciugamento del sottopasso allagato in via Guido Ferro, ad Este (PD) a causa del maltempo dei giorni scorsi.

Sul posto le squadre di Este e della centrale di Padova che hanno lavorato fino alle 8 di stamattina con le motopompe. Sul posto il sindaco di Este.