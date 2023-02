VENETO – Malore mentre cammina in montagna: interviene il Soccorso alpino

Attorno alle 9 il Soccorso alpino di Longarone è stato allertato dalla Centrale del 118, per un uomo colto da improvviso malore, mentre con la compagna stava risalendo il sentiero che conduce alla Chiesetta di Sant’Andrea. Un primo soccorritore, partito subito da Ponte nelle Alpi, ha raggiunto la coppia, per dare indicazioni alla squadra in arrivo assieme a un infermiere della Stazione e ad altri soccorritori di Belluno. Prestate le prime cure, l’uomo è stato imbarellato e trasportato per una quarantina di minuti fino alla strada, per poi essere affidato all’ambulanza.