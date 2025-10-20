Veneto, lieve ripresa dei casi respiratori: in aumento le sindromi simil-influenzali e le positività al Covid

Secondo il report periodico del Servizio Epidemiologico Regionale di Azienda Zero, “Rapporto sull’andamento delle infezioni respiratorie acute in Veneto”, che integra i dati provenienti dalle diverse reti di sorveglianza, si osservano i primi segnali della stagione autunno-invernale 2025/2026.

Le segnalazioni di sindromi simil-influenzali (ILI) mostrano infatti un aumento, segno dell’avvio della nuova stagione virale. Tuttavia, dai dati della sorveglianza sindromica nei Pronto soccorso non emergono al momento anomalie negli accessi per infezioni respiratorie rispetto ai valori attesi per il periodo.

Per quanto riguarda la circolazione del SARS-CoV-2, il tasso di nuovi episodi è in lieve crescita, con 7,8 casi ogni 100.000 abitanti, senza picchi anomali. Anche la media mobile dei ricoveri di pazienti positivi mostra un lieve incremento nelle ultime settimane, pur mantenendosi su livelli molto contenuti.

I dati di laboratorio (fonte RespiVirNet) confermano l’aumento delle identificazioni di SARS-CoV-2 a fine settembre, in linea con la crescita delle nuove positività, ma la sua diffusione resta modesta rispetto ad altri virus respiratori, in particolare i rhinovirus, responsabili dei comuni raffreddori.

Nel complesso, il quadro sindromico generale evidenzia un’incidenza di 6,1 casi di sindrome simil-influenzale ogni 1.000 abitanti nella settimana 40 (dato provvisorio), in progressivo aumento da metà settembre. Si tratta di una ripartenza stagionale dei virus respiratori, con un contributo del COVID-19, ma non predominante.

In sintesi, nelle ultime 3–4 settimane si osserva una ripresa autunnale moderata delle infezioni respiratorie, con un aumento contenuto di positività e ricoveri, ma senza impatto significativo sul sistema ospedaliero.

Intanto, dal 1° ottobre la Regione del Veneto ha avviato la campagna stagionale di vaccinazione contro influenza e COVID-19. La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria ribadisce che la vaccinazione resta lo strumento più efficace per prevenire le forme gravi di malattia, soprattutto per persone over 60 e soggetti fragili. L’immunizzazione contribuisce inoltre a ridurre accessi impropri ai Pronto soccorso, ricoveri e mortalità legate alle complicanze dei due virus.