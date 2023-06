VENETO – Investito sui binari dal treno, muore 25enne

Dramma nella notte tra sabato e domenica. Mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo i binari della linea ferroviaria per Venezia all’altezza di Via Paccagnella, a Mestre, per l’investimento di due giovani che hanno attraversato i binari. Si tratta del 25enne Manuel Tripargoletti, insegnante di ginnastica originario di Catanzaro che è morto a seguito dell’incidente, e di un 23enne originario del Veronese, del quale non sono note le generalità, che è rimasto ferito.

I vigili del fuoco, accorsi dalla locale sede, hanno iniziato subito le ricerche della persona investita, mentre il ferito era stabilizzato dal personale sanitario del Suem. Il giovane è stato posizionato su una barella e portato fuori dal sedime ferroviario, facendo passare la portantina sopra l’ingresso di servizio del cancello di Via Paccagnella ostruito da un’auto.

Altro personale dei vigili del fuoco rinvenivano intanto il corpo di Tripargoletti, il quale è stato sbalzato tra il muro ferroviario e una canaletta di cemento. Il medico ha solo potuto constatare la morte del giovane.

Sul posto per i rilievi il personale della polizia ferroviaria. I passeggeri a bordo del regionale sono stati fatti scendere e uscire per l’uscita di servizio, poi aperta con l’arrivo di personale del ferroviario e lo spostamento dell’auto.