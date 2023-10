VENETO – Infortunio per un 69enne, interviene il Soccorso alpino

Alle 16.30 di ieri il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale del 118, per un’escursionista che si era fatta male a un piede, dopo essere scivolata mentre con amici percorreva il sentiero 28, della Carabiniera, sopra l’abitato di Luvigliano, nei colli Euganei.

Una squadra, compresa un’infermiera, ha raggiunto dall’alto la 69enne di Romano di Lombardia, nel Bergamasco, che era già stata assistita dal personale sanitario dell’ambulanza, arrivato a piedi dal basso.

Caricata in barella, l’infortunata è stata trasportata per 800 metri fino all’ambulanza, in attesa sulla strada a valle e partita in direzione dell’ospedale di Abano. Sul posto anche un carabiniere forestale.