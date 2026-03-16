CRONACAVENETO
16 Marzo 2026 - 10.54

Veneto – Infortunio sul Sentiero del Pellegrino: soccorsa una 65enne 

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Attorno alle 13 di ieri la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, per un infortunio avvenuto lungo il Sentiero del Pellegrino. Scendendo dal Santuario della Corona, infatti, una 65enne di Clusone si era procurata la probabile distorsione della caviglia. Una squadra, che era impegnata in addestramento a Rivoli Veronese, ha raggiunto con il proprio mezzo la base del sentiero e da lì lo ha risalito assieme al personale sanitario dell’ambulanza, dopo aver ricevuto le coordinate del luogo dell’incidente. Una volta raggiunta, alla donna sono state prestate le prime cure. Caricata in barella, è stata poi trasportata fino all’ambulanza. 

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Infortunio sul Sentiero del Pellegrino: soccorsa una 65enne  | TViWeb Veneto - Infortunio sul Sentiero del Pellegrino: soccorsa una 65enne  | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy