Veneto – Infortunio sul Sentiero del Pellegrino: soccorsa una 65enne 

Attorno alle 13 di ieri la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Verona, per un infortunio avvenuto lungo il Sentiero del Pellegrino. Scendendo dal Santuario della Corona, infatti, una 65enne di Clusone si era procurata la probabile distorsione della caviglia. Una squadra, che era impegnata in addestramento a Rivoli Veronese, ha raggiunto con il proprio mezzo la base del sentiero e da lì lo ha risalito assieme al personale sanitario dell’ambulanza, dopo aver ricevuto le coordinate del luogo dell’incidente. Una volta raggiunta, alla donna sono state prestate le prime cure. Caricata in barella, è stata poi trasportata fino all’ambulanza.