Veneto – Incidente tra un’auto e una moto: morto il centauro (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Intervento dei Vigili del fuoco alle 13 di lunedì 7 luglio per un incidente stradale tra un’auto e una moto, sulla via dei Vivai, all’altezza del comune di Saonara (PD): deceduto il centauro.

La squadra dei Vigili del fuoco giunta dal comando di Padova ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto la donna alla guida dell’auto, lievemente ferita, per affidarla poi alle cure del personale sanitario. Nulla da fare purtroppo per il motociclista, un ragazzo di 26 anni, sbalzato a distanza per l’impatto. Il medico del 118 ne ha dichiarato il decesso.

Sul posto la polizia locale per l’accertamento sulle cause del sinistro.

La strada in direzione Piove di Sacco è al momento chiusa al traffico.