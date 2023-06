VENETO – Incidente tra due auto, in ospedale un uomo e una donna

Intervento dei vigili del fuoco stanotte, intorno alle 23, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto in via Castellana, a Trebaseleghe, nel Padovano. In seguito al sinistro, due persone sono rimaste ferite.

Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto e i volontari di Borgoricco che, dopo aver messo in sicurezza i mezzi, hanno soccorso e affidato alle cure del personale sanitario un uomo di 30 anni e una donna della quale non sono note le generalità.

Sul posto anche i carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 2.