VENETO – Incidente sulla Pedemontana, muore motociclista

Disgrazia sulla Pedemontana Veneta, dove nella giornata di ieri si è registrata la prima vittima dalla sua inaugurazione. Si tratta del motociclista 57enne Antonangelo Bette, agente della polizia locale di Roma, che per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo, mentre viaggiava in direzione di Spresiano, finendo fuori strada e perdendo la vita.

L’incidente è avvenuto all’altezza di Altivole, nel Trevigiano. Nonostante il tempestivo intervento del Suem, che ha tentato per mezz’ora di rianimare l’uomo, non c’è stato niente da fare.