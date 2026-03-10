BASSANOCRONACA
10 Marzo 2026 - 15.43

Auto investe cervo al casello della Pedemontana: ferito gravemente l’automobilista

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un cervo ha sfondato il parabrezza di un’auto al casello di Bassano della Pedemontana Veneta. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.10 di oggi. Nell’impatto l’animale selvatico ha sfondato il parabrezza dell’utilitaria colpendo l’automobilista che ha subito un pesante trauma cranico.L’uomo rimasto cosciente è stato estratto dall’abitacolo ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. ANSA VENETO
   

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Auto investe cervo al casello della Pedemontana: ferito gravemente l'automobilista | TViWeb Auto investe cervo al casello della Pedemontana: ferito gravemente l'automobilista | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy