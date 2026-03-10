Auto investe cervo al casello della Pedemontana: ferito gravemente l’automobilista

Un cervo ha sfondato il parabrezza di un’auto al casello di Bassano della Pedemontana Veneta. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.10 di oggi. Nell’impatto l’animale selvatico ha sfondato il parabrezza dell’utilitaria colpendo l’automobilista che ha subito un pesante trauma cranico.L’uomo rimasto cosciente è stato estratto dall’abitacolo ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Vicenza. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. ANSA VENETO

