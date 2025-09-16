Veneto – Incidente sul lavoro: muore schiacciato da un muletto caduto da un camion

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un’altra morte sul lavoro nel Veneto, ieri sera verso le 1930, a Vigonovo, nel Veneziano. Stefano Bottaro, 61 anni, è morto in un incidente avvenuto all’interno di un’azienda di autotrasporti di Tombelle.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto caduto da un camion durante alcune operazioni di scarico. Immediati i soccorsi, ma nonostante i tentativi dei medici, il 61enne è deceduto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal.