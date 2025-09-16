CRONACAVENETO
16 Settembre 2025 - 10.02

Veneto – Incidente sul lavoro: muore schiacciato da un muletto caduto da un camion

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un’altra morte sul lavoro nel Veneto, ieri sera verso le 1930, a Vigonovo, nel Veneziano. Stefano Bottaro, 61 anni, è morto in un incidente avvenuto all’interno di un’azienda di autotrasporti di Tombelle.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un muletto caduto da un camion durante alcune operazioni di scarico. Immediati i soccorsi, ma nonostante i tentativi dei medici, il 61enne è deceduto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Incidente sul lavoro: muore schiacciato da un muletto caduto da un camion | TViWeb Veneto - Incidente sul lavoro: muore schiacciato da un muletto caduto da un camion | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy