VENETO – Incidente in autostrada, un morto e un ferito gravissimo

Incidente mortale nella notte. Poco dopo le 22 di ieri, lungo l’autostrada A13 a cavallo tra i caselli di Monselice e Terme Euganee, un sinistro che ha visto coinvolti tre auto, è ha provocato la morte sul colpo di una persona, mentre un’altra è stata trasportata in ospedale a Padova in condizioni disperate. Altre due persone, in condizioni meno gravi, sono state portate all’ospedale.

Oltre ai sanitari del Suem e alla polizia stradale, che è ora al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente, sono giunti sul fuoco anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi e recuperato una persona ferita finita nella scarpata con l’auto, oltre che rimettere in sicurezza il tratto di A13 interessato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.