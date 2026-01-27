CRONACAVENETO
27 Gennaio 2026 - 11.17

Veneto – Incendio distrugge officina: Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

REDAZIONE
Questa notte, a partire dalle 3:30 circa, le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Cerea per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un’officina meccanica. Le fiamme hanno interessato l’intera area interna della struttura, estesa per circa 600 metri quadrati, distruggendo completamente quanto contenuto al suo interno.

Le operazioni di spegnimento, coordinate dal Funzionario dei Vigili del fuoco, sono ancora in fase di completamento, mentre non si registrano al momento notizie di feriti. L’incendio ha richiesto l’intervento di più squadre per contenere le fiamme e limitare i danni alla struttura.

Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento.

