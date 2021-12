La ripresa netta dei contagi e dei ricoveri, che espongono maggiormente i no vax, spingono molti indecisi a vaccinarsi (ieri 2762 prime vaccinazioni). Dopo settimane di numeri minimi di prime vaccinazioni il dato torna a salire in vista del 7 dicembre e dell’entrata in vigore del Super Green Pass. Qui sotto anche la tabella sulle fasce d’età