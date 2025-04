Veneto- In fiamme una casa nella notte: salvati i 2 occupanti (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 19.30 di lunedi 7 aprile per spegnere l’incendio in un’abitazione a via Lubian, a Padova: lievemente intossicati i due occupanti all’interno.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse con un’autopompa, un’autobotte e il carro aria dalla centrale di Padova hanno spento le fiamme divampate nell’abitazione nel seminterrato della palazzina, scaturite probabilmente per un guasto elettrico. Soccorse affidate alle cure del personale sanitario un uomo e una donna presenti all’interno.

L’intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 23:15.