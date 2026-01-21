CRONACAVENETO
21 Gennaio 2026 - 13.09

Veneto – In auto con armi e droga: arrestato 21enne

REDAZIONE
Finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno arrestato un cittadino albanese di 21 anni, trovato con due pistole e 370 grammi di droga, tra cocaina e marijuana durante un controllo nell’area di Spinea (Venezia). I “baschi verdi” del I Gruppo di Venezia hanno fermato e controllato l’automobile condotta dal ventunenne, che ha consegnato spontaneamente 44 grammi di cocaina, divisi in due involucri, affermando di non avere altro. Con l’aiuto dell’unità cinofila del Gruppo di Tessera, gli agenti hanno sottoposto il mezzo a una accurata perquisizione, trovando due pistole, una “Glock” con matricola abrasa e una “scacciacani” priva di tappo rosso, altri 246 grammi di cocaina e 81 di marijuana.
    Droga e armi sono state sequestrate e l’uomo, tratto in arresto, è stato condotto alla Casa Circondariale di Venezia. ANSA VENETO

