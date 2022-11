VENETO – In arrivo forti venti ed estese precipitazioni: preallerta idrogeologica

Nel pomeriggio e nella serata di oggi si prevede nuvolosità in aumento da ovest fino a cielo ovunque coperto, più probabilmente di sera quando ci saranno modeste precipitazioni sparse sulla pianura e locali sui monti; quota neve sulle Prealpi attorno ai 1100/1400 m e sulle Dolomiti attorno ai 700/1000 m. Le temperature con differenze anche sensibili rispetto a domenica, di pomeriggio saranno in calo e di sera in aumento.

Nella giornata di domani, martedì 22, il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse a tratti forti, anche a carattere di rovescio, con quantitativi in genere consistenti, localmente abbondanti sulle zone centro-orientali. Marcato rinforzo dei venti inizialmente di Scirocco sul mare, sulla costa e sui rilievi e poi in rotazione da nord o nord-est: saranno a tratti anche forti sia su pianura e costa che sui rilievi, con possibili raffiche anche molto forti. Limite neve in genere intorno ai 1000 m, a tratti e localmente anche più basso in alcune valli dolomitiche e più alto sui rilievi prealpini più esposti.

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato, dalle ore 8.00 di domani alla mezzanotte, la fase operativa di “preallarme” per criticità idrogeologica nei bacini idrografici “Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige” (RO-VR), “Basso Brenta – Bacchiglione” (PD-VI-VR-VE-TV), “Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna” (VE-TV-PD).