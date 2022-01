VENETO – Imprenditrice trovata morta in casa dalla colf

Un’imprenditrice di Mogliano Veneto, Maria Chiara Gavioli, di 47 anni, è stata trovata morta nella sua dimora settecentesca dalla colf mercoledì 19 gennaio alle 14. La donna lascia due figli. La colf ha subito allertato i carabinieri. Non si conoscono ancora le cause del decesso. Maria Chiara Gavioli era nota nell’high society del Veneto Orientale. In passato fu protagonista assieme al fratello anche di controversie giudiziarie (crac Enerambiente, società che si occupava di smaltimento rifiuti).