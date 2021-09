VENETO – I pompieri salvano bimbo di 4 mesi rimasto chiuso in auto (foto)

A mezzogiorno di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giustiniani a Padova, all’interno del parcheggio dell’ospedale), per aprire un’auto con all’interno un neonato di 4 mesi, rimasto chiuso nell’abitacolo per il malfunzionamento della chiusura centralizzata. I pompieri arrivati nell’immediatezza grazie alla vicinanza della sede, hanno subito aperto l’auto, permettendo alla mamma in lacrime di riabbracciare il figlio.