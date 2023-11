VENETO – I Nas trovano blatte in pasticceria: chiuso il locale

Controlli dei NAS dei carabinieri a Padova e provincia negli ultimi giorni su ristoranti, pub, pizzerie e supermercati. In un noto locale di ristorazione nel quartiere Arcella di Padova, i militari, in collaborazione con il personale dell’Ulss 6, hanno riscontrato la presenza di blatte nel laboratorio pasticceria, oltre a condizioni igieniche precarie, come umidità diffusa e incrostazioni sulle pareti e sul soffitto del magazzino alimentare. Queste violazioni hanno comportato una sanzione amministrativa di 3.000 euro e la sospensione del laboratorio pasticceria fino al ripristino delle condizioni richieste.

In un’altra pizzeria della città, nella zona ospedali, sono emerse carenze nei requisiti igienici sia dei locali che dei prodotti alimentari, e mancanza di attuazione delle procedure di autocontrollo. Il gestore è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro. Infine, in provincia, nella zona dei Colli Euganei, durante un controllo in un supermercato sono state riscontrate non solo carenze igieniche ma anche problematiche strutturali, segnalate all’autorità sanitaria competente. Il responsabile legale del supermercato è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro.