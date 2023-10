VENETO – Gira con 6 kg di cocaina e munizioni: arrestato

Un uomo di nazionalità italiana è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia nei pressi del casello autostradale di Martellago-Scorzè durante un controllo. E’ stato fermato poiché, a bordo di un furgone, effettuava manovre azzardate mentre si dirigeva verso l’autostrada. Una volta fermato, è apparso nervoso per cui i militari hanno proceduto con la perquisizione del mezzo. All’interno del furgone vi erano diversi involucri contenenti 6 kg di cocaina, mille euro in contanti e diverse munizioni di diverso calibro (38 special e 308 winchester). Il soggetto è stato arrestato e il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione in carcere.