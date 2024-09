VENETO – Garage a fuoco, intervengono i pompieri (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 12:30 di venerdì 27 settembre per spegnere l’incendio di un garage con macchinari agricoli all’interno, in via Cognaro, a Villanova di Camposampiero (PD): nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco accorsi dalla centrale di Padova con un’autopompa e un’autobotte hanno spento il rogo ed evitato la propagazione alle strutture vicine.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 15:30 circa.