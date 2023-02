VENETO – Frontale in moto, perde la vita 59enne: anche il figlio era mancato in un incidente

Giovedì sera, un dramma si è consumato a Cerea, nel Veronese: un 59enne, Maurizio Chiossi, ha perso la vita in un incidente frontale. Il fatto in via Isorella, quando la sua moto si è scontrata frontalmente con una vettura. Il drammatico episodio ha fatto stringere il cuore ai concittadini: l’uomo infatti, una sera di poco più di 11 anni fa, il 23 dicembre 2011, aveva perso il figlio Alessandro sempre in un incidente stradale.