VENETO – Finiscono in mezzo alla neve con abbigliamento primaverile: recuperate con l’elicottero due belghe

Verso le 14 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto sul sentiero numero 215 che sale al Rifugio Vandelli, per due turiste del Belgio, incapaci di proseguire o ritornare sui propri passi a causa della neve. Le due trentenni, che indossavano abbigliamento e calzature non appropriati, si erano fermate in corrispondenza del tratto attrezzato, a circa 1.800 metri di quota. Dopo averle individuate, con un verricello sono stati sbarcati medico e tecnico di elisoccorso, che hanno verificato le loro condizioni per poi prepararle al recupero, avvenuto con la stessa modalità. L’eliambulanza le ha poi lasciate al Passo Tre Croci. Pronta a intervenire una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza.