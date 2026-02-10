Veneto – Falsi corsi di formazione per ottenere crediti d’imposta: imprenditore rinviato a giudizio

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova ha scoperto una frode ai danni dello Stato legata all’indebita fruizione di crediti d’imposta per la formazione 4.0. L’indagine, condotta per tutelare la spesa pubblica e impedire la dispersione di risorse destinate al sostegno dell’imprenditoria, ha riguardato un’impresa dell’hinterland padovano attiva nella produzione e commercializzazione di calzature.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, la società avrebbe falsamente documentato la realizzazione di corsi di formazione in ambito gestionale e produttivo, formalmente destinati al proprio personale dipendente, al solo scopo di ottenere un credito d’imposta indebito pari a circa 150 mila euro. Tale somma sarebbe stata successivamente utilizzata per compensare debiti contributivi e imposte.

L’amministratore della società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Padova per il reato di indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti, asseritamente maturati in relazione a corsi di formazione che, in realtà, non sarebbero mai stati svolti.

Parallelamente, la società è stata segnalata all’Agenzia delle Entrate di Padova per il recupero dei crediti indebitamente compensati. L’Amministrazione finanziaria ha recepito integralmente i rilievi formulati dai finanzieri.

Le attività investigative hanno preso avvio da uno specifico controllo effettuato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Padova, finalizzato alla verifica dei requisiti necessari per beneficiare dei crediti d’imposta per la formazione 4.0. Gli accertamenti hanno fatto emergere gravi incongruenze sia in merito all’effettiva partecipazione dei dipendenti ai corsi sia rispetto alla documentazione prodotta per giustificare l’attività formativa.

Dall’analisi della documentazione contabile e amministrativa esibita dalla società è emerso che le attività di formazione, presupposto indispensabile per l’utilizzo dei crediti d’imposta, non erano mai state erogate. Ulteriori approfondimenti, condotti attraverso l’audizione dei lavoratori coinvolti, hanno confermato che nessun corso era stato svolto a favore di oltre venti dipendenti, i quali risultavano aver apposto le proprie firme su registri di presenza appositamente predisposti.

Alla luce della gravità del quadro indiziario, la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio dell’imprenditore. Sul piano penale, l’indagato potrà ora far valere davanti al giudice l’avvenuta definizione del procedimento tributario: a seguito della verifica fiscale, infatti, ha provveduto a versare le imposte evase, comprensive di sanzioni e interessi, per un importo complessivo pari a 195 mila euro.