VENETO – Fa inversione e procede in contromano, incidente mortale in A27

Momenti drammatici in autostrada. Alle 17:50, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in A27, tra lo svincolo Vittorio Veneto Nord e lo svincolo Vittorio Veneto Sud in direzione Venezia, per un incidente che ha coinvolto tre auto, di cui una proveniente in senso contrario.

Nell’incidente è purtroppo deceduta una persona, S.B., 67 anni di Treviso, mentre altre due sono rimaste lievemente ferite.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiararne la morte.

Assistiti dai sanitari gli altri due feriti e un’altra famiglia rimasta illesa, ma sotto shock. Sul posto l’elisoccorso, diverse ambulanze del Suem e la polstrada, con la circolazione che è stata momentaneamente interrotta.

Da quanto ricostruito, sembrerebbe che l’auto dell’uomo deceduto, una Kia Sportage, abbia effettuato una inversione a U sulla carreggiata, trovandosi in senso di marcia contrario ed entrando in collisione con i due veicoli.