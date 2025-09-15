Veneto – Escursionista colpito a un braccio da un sasso sulla ferrata 

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Mentre con tre amici stava percorrendo la Ferrata Zandonella alla Croda Rossa di Sesto, un escursionista di 46 anni della Repubblica Ceca è rimasto ferito, ieri, dopo essere stato colpito a un braccio da un sasso staccatosi dall’alto. Scattato l’allarme verso le 15.20, la Centrale del Suem è risalita alla posizione tramite le coordinate, inviate anche via whatsapp e poi girate all’equipaggio di Falco. Pronta una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico in piazzola a Santo Stefano di Cadore per eventuale supporto, l’elicottero è salito di quota e dopo una perlustrazione ha individuato l’infortunato a 2.780 metri di altutudine. Poiché si trovava in un punto verticale della parete, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 60 metri. L’uomo, che a seguito del colpo non sarebbe più riuscito a tenersi al cavo, era in piedi e gli amici gli avevano approntato una fasciatura di emergenza. Controllate le sue condizioni, è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Cortina.

