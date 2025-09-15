CRONACAVENETO
15 Settembre 2025 - 9.40

Veneto – Escursionista colpito a un braccio da un sasso sulla ferrata 

Mentre con tre amici stava percorrendo la Ferrata Zandonella alla Croda Rossa di Sesto, un escursionista di 46 anni della Repubblica Ceca è rimasto ferito, ieri, dopo essere stato colpito a un braccio da un sasso staccatosi dall’alto. Scattato l’allarme verso le 15.20, la Centrale del Suem è risalita alla posizione tramite le coordinate, inviate anche via whatsapp e poi girate all’equipaggio di Falco. Pronta una squadra del Soccorso alpino della Val Comelico in piazzola a Santo Stefano di Cadore per eventuale supporto,  l’elicottero è salito di quota e dopo una perlustrazione ha individuato l’infortunato a 2.780 metri di altutudine. Poiché si trovava in un punto verticale della parete, il tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 60 metri. L’uomo, che a seguito del colpo non sarebbe più riuscito a tenersi al cavo, era in piedi e gli amici gli avevano approntato una fasciatura di emergenza. Controllate le sue condizioni, è stato issato a bordo e trasportato all’ospedale di Cortina. 

