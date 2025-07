Veneto – Esce di strada per un sorpasso ad alta velocità, muore giovane di 28 anni

Tragico incidente, ieri sera a Riese Pio X, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita, dopo aver perso il controllo dell’auto ed essere finito fuori strada. Ricoverato in prognosi riservata il 35enne che si trovava a bordo del mezzo,

Dalle prime ricostruzioni, il 28enne, mentre stava percorrendo via Kennedy alla guida di una Golf, avrebbe perso il controllo dopo un sorpasso ad alta velocità. L’auto è finita fuori strada, ribaltandosi, ruote all’aria, a lato della carreggiata. Nella traiettoria, secondo quanto riferito da un testimone, la Golf avrebbe sfiorato un’altra auto, che viaggiava in senso opposto, e solo grazie alla prontezza di riflessi dell’ altro conducente è stata evitata la collisione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con i vigili del fuoco e l’elicottero partito dall’ospedale di Treviso: all’arrivo dei soccorsi, per il 28enne, Orlando Battistutti, non c’era nulla da fare, è deceduto sul colpo, mentre il passeggero è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Via Kennedy è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza fino a notte inoltrata.