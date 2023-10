VENETO – Esce di strada e finisce contro una casa: ferito automobilista

JESOLO (VE), INCIDENTE STRADALE IN VIA PIAVE NUOVO: FERITO L’AUTISTA

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, alle 20:40, per la fuoriuscita autonoma di un’auto andata ad impattare contro una casa, in via Piave nuovo, a Jesolo (VE): ferito l’autista. La squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento ha messo in sicurezza il mezzo, mentre il ragazzo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118.

Sul posto anche i carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 23.