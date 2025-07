Veneto – Due interventi in montagna ieri: uomo infortunato e donna ruzzolata in un canalone (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Soccorso alpino di Alleghe – Val Fiorentina è intervenuto verso le 15.30, su richiesta della Centrale del 118, per un escursionista infortunatosi percorrendo il sentiero numero 466 di Mondeval. Il 26enne di Vicenza, che si era storto un piede, è riuscito a raggiungere Casera Mondeval di Sotto, dove è arrivata una squadra in jeep. I soccorritori lo hanno imbarcato e trasportato al rendez vous con l’ambulanza, diretta all’ospedale di Agordo.

È invece scivolata e caduta in un canale un’escursionista fiorentina, che stava scendendo assieme al marito dal sentiero 626 verso Passo Pordoi. La donna, perso l’equilibrio, è caduta ruzzolando tra le rocce e si è fermata una quarantina di metri più sotto. Una squadra del Soccorso alpino di Livinallongo è risalita dal basso, finché i soccorritori non sono riusciti a individuarne la posizione e a raggiungerla. Subito dopo l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, malgrado qualche turbolenza, è riuscito a calare con il verricello il tecnico di elisoccorso e il medico dell’equipaggio. Prestate le prime cure urgenti alla donna a seguito dell’importante trauma cranico riportato e di altre contusioni, l’infortunata è stata imbarellata e recuperata, per essere trasportata all’ospedale di Bolzano. La squadra è rientrata a valle con il marito.