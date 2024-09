Attorno alle 15.20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato sul Coston d’Averau, dove due alpiniste polacche trentenni, non erano più in grado di avanzare sulla Via Corto Maltese, infreddolite dopo aver preso la pioggia. Recuperate con il verricello dal tecnico di elisoccorso, le due scalatrici sono state lasciate al Passo Falzarego.